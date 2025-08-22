Sony опустила и поставила в горизонтальное положение блок камеры в Xperia 10 VII

Появление изображений на Amazon может указывать на скорый анонс модели, особенно учитывая, что Xperia 10 VI вышел в июне прошлого года — новая модель запаздывает.

Пока технические характеристики Xperia 10 VII неизвестны. Подробности о начинке, производительности и других особенностях появятся позже.