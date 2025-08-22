Sony опустила и поставила в горизонтальное положение блок камеры в Xperia 10 VII

Опубликовано 22 августа 2025, 20:151 мин.
Sony опустила и поставила в горизонтальное положение блок камеры в Xperia 10 VIIОбновлённый дизайн
Sony традиционно очень консервативна в дизайне своих смартфонов. Но с Xperia 10 VII компания готовит небольшое изменение, если верить слитым промо-изображениям.
© Amazon
По данным продавца чехлов на Amazon, у нового смартфона изменится расположение камер. В отличие от Xperia 10 VI, где две камеры расположены вертикально, в Xperia 10 VII они будут размещены горизонтально. Последний смартфон компании с горизонтальной камерой был Xperia 10 в 2019 году.
Появление изображений на Amazon может указывать на скорый анонс модели, особенно учитывая, что Xperia 10 VI вышел в июне прошлого года — новая модель запаздывает.
Пока технические характеристики Xperia 10 VII неизвестны. Подробности о начинке, производительности и других особенностях появятся позже.