Sony открыла российские продажи своего лучшего смартфона

Sony напомнила, что Xperia 1 III — это первый в мире смартфон, оснащённый телескопическим вариообъективом в едином модуле с сенсором изображения на базе технологии двойного фотодиода Dual-PD. При переключении между 70мм и 105мм происходит моментальная автоматическая настройка фокуса. Также используется автофокусировка по глазам людей и животных в режиме реального времени.

Для фотографов предусмотрено приложение Photography Pro, сенсорная кнопку для спуска затвора, переключение на портретную ориентацию, художественный эффект боке, панорамная съёмка и др.

Помимо этого, Xperia 1 III поддерживает воспроизведение звука в формате 360 Reality Audio через встроенные динамики. Стереодинамики у него на 40% громче, чем у предыдущей модели. Сматфон оснащён экраном разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступает флагманский Snapdragon 888 5G. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Зарядить Xperia 1 III до 50% можно за 30 минут.

Xperia 1 III стоит 99 990 рублей.