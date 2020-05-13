Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов

Устройства данной линейки неуклонно теряли популярность в течение нескольких последних лет. И хоть японская компания надеялась возродить умирающий бизнес, результаты прошлого квартала стали худшими в истории. Сообщается, что за период с января по март 2020 года было поставлено только 400 тысяч смартфонов Xperia. Если сравнивать с аналогичным периодом в предыдущем году, то падение поставок составило 63,7% (тогда Sony удалось отгрузить 1,1 млн устройств).

Издание PhonaArena отмечает, что компания не смогла достичь своей цели в 700 тысяч смартфонов. И на это повлияла также пандемия коронавирусной инфекции.