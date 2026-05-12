Sony показала тизер Xperia 1 VIII с намёком на новое расположение камер

Опубликовано 12 мая 2026, 12:53
Sony показала тизер Xperia 1 VIII с намёком на новое расположение камерПокажут уже завтра
Sony объявила дату презентации флагманского смартфона Xperia 1 VIII — 13 мая. В коротком тизере на YouTube СМИ нашли намёк на необычное расположение системы камер.
Если верить неофициальным данным и 3D-рендерам, на задней панели новинки появится квадратный блок с тремя объективами в верхнем левом углу — они расположены треугольником. По слухам, это будут камеры с фокусными расстояниями 16 мм (сверхширокоугольная), 24 мм (обычная) и 70 мм (портретный зум).
Спереди установлен плоский 6,5-дюймовый OLED-экран с камерой под экраном. Также, по слухам, останется стандартный 3,5-мм разъём для наушников.
СМИ ждут, что смартфон будет дорогим.