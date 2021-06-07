Sony пострадала из-за ухода Huawei с рынка смартфонов

Как пишут СМИ, поставок Sony компаниям Xiaomi, Oppo и Vivo оказалось недостаточно. Кроме того, сейчас растёт конкуренция со стороны Samsung на рынке датчиков изображения. Президент подразделения полупроводников Sony уже признал, что компания не сумеет нарастить прибыль за 2021 финансовый год. Таким образом операционная прибыль Sony будет снижаться второй год подряд.

Журналисты уточняют, что в первом квартале 2021 года глобальная доля Huawei на мировом рынке смартфонов снизилась на 14% и составляет теперь всего 4%.