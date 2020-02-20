Sony представила бюджетный смартфон с внешностью флагмана

Экран новинки имеет соотношение сторон 21:9. Диагональ равна 6,2 дюйма, разрешение HD+. Смартфон оснащён тройной основной камерой, которая состоит из датчиков на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

В качестве аппаратной основы Sony Xperia L4 выступает MediaTek Helio P22. Производительность этого чипа примерно сравнима со Snapdragon 625. Оперативной памяти у аппарата 3 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3580 мАч.

Журналисты ожидают, что новинка будет стоить около $300. В продаже она появится весной на некоторых рынках.