Sony представила новый флагман Xperia 5

Сама компания характеризует новинку как «лучшее, что было в Xperia 1, в новом удобном корпусе». Экран смартфона имеет соотношение сторон 21:9, обрамлен металлом и защищён панелями Corning Gorilla Glass 6. Весит устройство 164 грамма, а его габариты таковы — 158 x 68 x 8,2 миллиметра.

Диагональ дисплея равна 6,1 дюйма, разрешение — Full HD+. Работает смартфон на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855. Имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 3140 мАч с быстрой зарядкой.

Основная камера Xperia 5 имеет три объектива — 16-мм сверхширокоугольный, 26-мм универсальный и 52-мм портретный. Разрешение всех трёх датчиков равно 12 Мп. Есть функция автофокусировки по глазам и доступна запись видео в разрешении 4K HDR9. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

Xperia 5 имеет «умную» технологию связи, которая гарантирует бесперебойное подключение к сети.

Смартфон будет продаваться в четырёх цветах — синем, красном, чёрном и сером. Поступит в продажу в октябре 2019 года. Предзаказы стартуют уже на следующей неделе. Информации по цене устройства пока нет.