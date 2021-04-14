Sony представила первый в мире смартфон с дисплеем 4K 120 Гц
Экран Xperia 1 III сделан из панели OLED. Его диагональ равна 6,5 дюйма, а соотношение сторон 21:9.
Sony
Ещё одной «фишкой» смартфона является уникальный телескопический вариообъектив. Устройство может похвастаться ведущей в отрасли, по словам Sony, системой автофокусировки. Вообще камера Xperia 1 III четырёхмодульная. Состоит из ультраширокоугольного объектива, широкоугольного, 3D iTOF сенсора и того самого телескопического вариообъектива. Sony обещает наилучший пользовательский опыт как для профессионалов, так и для любителей. Есть у Xperia 1 III и специальная кнопка камеры.
Sony
Смартфон также получил стереодинамики панорамного звучания. Они могут воспроизводить звук в формате 360 Reality Audio. В качестве аппаратной основы Xperia 1 III выступает Snapdragon 888. Устройство оснащено аккумулятором на 4500 мАч. Телефон можно зарядить до 50% за 30 минут. Зарядное устройство идёт в комплекте.
У Xperia 1 III есть разъём 3,5 мм, слот для двух SIM-карт, а также комбинированный для microSD.
Sony
Смартфон Sony Xperia 1 III стоит 99 990 рублей.