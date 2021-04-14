Sony представила первый в мире смартфон с дисплеем 4K 120 Гц

Смартфон также получил стереодинамики панорамного звучания. Они могут воспроизводить звук в формате 360 Reality Audio. В качестве аппаратной основы Xperia 1 III выступает Snapdragon 888. Устройство оснащено аккумулятором на 4500 мАч. Телефон можно зарядить до 50% за 30 минут. Зарядное устройство идёт в комплекте.

У Xperia 1 III есть разъём 3,5 мм, слот для двух SIM-карт, а также комбинированный для microSD.