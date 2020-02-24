Sony представила тонкий флагманский смартфон с большим аккумулятором и топовым процессором
В новом устройстве Sony уделяет особое внимание последней. Xperia 1II оснащён оптикой Zeiss. Датчиков изображения у аппарата три: все разрешением 12 Мп, но с разными линзами. Основной сенсор совершенно новый, формата 1/1,7". Он на 50% чувствительнее, чем сенсор предыдущего поколения. У телефона есть и датчик 3D iToF, оптическая стабилизация и оптический зум. Также он получил сверхбыстрый интеллектуальный автофокус с алгоритмом, как в беззеркальных камерах. Смартфон может проводить серийную съёмку со скоростью до 20 кадров в секунду. Фронтальная камера у смартфона 8-мегапиксельная.
Соотношение сторон у Xperia 1 II такое же, как у Xperia 1, то есть 21:9. Экран имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение 4K, а также программно может обеспечить аналог частоты обновления 90 Гц. Сохраняется ли при этом высокое разрешение экрана, пока неясно.
В качестве аппаратной основы смартфона выступает топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Есть 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. При этом толщина аппарата равна всего 7,9 мм. С обеих сторон он покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Телефон поддерживает, кстати, быструю 21-ваттную зарядку, которая позволяет наполнить батарею с нуля до 50% за полчаса.
Немаловажно то, что в Xperia 1 II снова есть 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Так Sony реабилитировалась за прошлогодний флагман без аудиогнезда. Устройство также оснащено новыми мощными стереодинамиками, расположенными спереди. Новый смартфон также поддерживает геймпад DualShock 4 для игры в Call of Duty Mobile. В дальнейшем компания намерена добавить и FIFA. Сканер отпечатков пальцев размещён в клавише питания.
Sony
В России Sony Xperia 1 II начнёт продаваться ориентировочно в июне. Смартфон будет доступен только в одном цвете — сером. Цены пока неизвестны.
Сегодня Sony также представила профессиональную версию нового флагмана. Она собственно так и называется — Xperia Pro — и предназначена для операторов.
От младшей версии данное устройство отличается корпусом: вместо стекла он покрыт нескользящим пластиком. Кроме того, у Xperia Pro есть HDMI-разъём на вход. Это сделано для того, чтобы к смартфону можно было подключить, например, камеру и транслировать в прямом эфире 4K-видео. Sony обещает, что это можно будет легко делать благодаря той же поддержке 5G. Аппарат, кстати, оборудован уникальной антенной для приёма волн высоких частот. С энергопотреблением у Xperia Pro вопрос решён, и аппарат не будет перегреваться за счёт системы охлаждения.