Sony представила тонкий флагманский смартфон с большим аккумулятором и топовым процессором

Соотношение сторон у Xperia 1 II такое же, как у Xperia 1, то есть 21:9. Экран имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение 4K, а также программно может обеспечить аналог частоты обновления 90 Гц. Сохраняется ли при этом высокое разрешение экрана, пока неясно.

В качестве аппаратной основы смартфона выступает топовый процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Есть 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. При этом толщина аппарата равна всего 7,9 мм. С обеих сторон он покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Телефон поддерживает, кстати, быструю 21-ваттную зарядку, которая позволяет наполнить батарею с нуля до 50% за полчаса.