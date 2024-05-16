Sony представила Xperia 1 VI: дисплей FHD+, Snapdragon 8 Gen 3 и хорошая камера

Sony заменила прежний 4K-дисплей на FHD+ OLED-экран. Это решение было обусловлено необходимостью повышения «энергоэффективности и производительности» при съемке на камеру и в играх. Новый дисплей использует технологию искусственного интеллекта BRAVIA для обеспечения лучшей контрастности, цвета и четкости, с переменной частотой обновления 1−120 Гц и на 50% большей яркостью, чем у предшественника.

Xperia 1 VI работает на Snapdragon 8 Gen 3, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ с возможностью расширения до 1,5 ТБ. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч обещает до двух дней работы, с поддержкой беспроводной зарядки.

Особого внимания заслуживают возможности камеры: три сенсора Exmor T на задней панели: 16-мм ультразум, 24-мм основной и 85−170-мм телеобъектив с переменным фокусным расстоянием. Улучшения ИИ помогают, если верить компании, достичь качества профессиональной камеры.

Среди дополнительных возможностей — оптимизация для игр, улучшенный звук со стереодинамиками и возвращение 3,5-мм разъема для наушников.