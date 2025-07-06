Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за выключения смартфона

На официальном сайте Sony Japan сообщается, что сбои касаются только японских моделей. Пока что продажи приостановлены, как и поставки устройства. Проблемы, по предположениям, могут быть связаны с японской системой мобильных платежей Osaifu-Keitai.

Мировые версии Xperia 1 VII в данный момент не затронуты. Проблема замечена у моделей SO-51F, SOG15, A501SO и XQ-FS44, которые выпускаются исключительно для японского рынка.

Для устранения неисправности Sony уже выпустила обновление прошивки под номером 71.0.A.2.43. Однако пока неясно, насколько эффективно оно решает проблему.