Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за выключения смартфона

Опубликовано 06 июля 2025, 19:301 мин.
Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за выключения смартфонаВ Японии
Sony временно остановила продажи своего нового флагманского смартфона Xperia 1 VII в Японии. Причина — жалобы пользователей на внезапные выключения, перезагрузки и проблемы с включением устройства.
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На официальном сайте Sony Japan сообщается, что сбои касаются только японских моделей. Пока что продажи приостановлены, как и поставки устройства. Проблемы, по предположениям, могут быть связаны с японской системой мобильных платежей Osaifu-Keitai.
Мировые версии Xperia 1 VII в данный момент не затронуты. Проблема замечена у моделей SO-51F, SOG15, A501SO и XQ-FS44, которые выпускаются исключительно для японского рынка.
Для устранения неисправности Sony уже выпустила обновление прошивки под номером 71.0.A.2.43. Однако пока неясно, насколько эффективно оно решает проблему.