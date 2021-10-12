Sony раскрыла дату презентации нового таинственного смартфона Xperia

Авторы GSMArena отметили, что для запуска флагманского смартфона Xperia Mark IV ещё слишком рано, так как очередной топовый процессор Snapdragon ещё не выпустили. Кроме того, модель Mark III только-только поступила в продажу. Может ли Sony представить новый смартфон среднего уровня? Такая вероятность есть. Но, например, для запуска Xperia 10 III Lite компания не делала таких же громких объявлений.

Никаких слухов о новом смартфоне не было. Так что нам остаётся только ждать 26 октября и смотреть, что же подготовила Sony.