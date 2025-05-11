Sony в тизере флагмана Xperia 1 VII вспомнила про Walkman

Опубликовано 11 мая 2025, 03:001 мин.
Sony в тизере флагмана Xperia 1 VII вспомнила про WalkmanРанее сделала акцент на камере
Sony готовится представить свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII уже на следующей неделе. В свежем тизере производитель делает акцент на высокое качество звука и культовый бренд Walkman. Устройство, видимо, сохранит разъём для наушников 3,5 мм, что редко встречается в современных флагманах.
© Sony
Ранее Sony показала, что камера нового смартфона будет «создана Alpha» — это профессиональное подразделение компании по фото- и видеотехнике. По внешнему виду Xperia 1 VII будет напоминать предшественника, но станет немного ниже и шире.
Смартфон, скорее всего, получит мощный чип Snapdragon 8 Gen Elite, операционную систему Android 15 и продвинутые камеры. Основная камера будет тройной с оптическим зумом и оптикой Zeiss, а фронтальная — с поддержкой 4K-видео. Также все ждут поддержку Hi-Res Audio, беспроводной зарядки, Wi-Fi 7 и стереодинамиков.