Sony в тизере флагмана Xperia 1 VII вспомнила про Walkman

Ранее Sony показала, что камера нового смартфона будет «создана Alpha» — это профессиональное подразделение компании по фото- и видеотехнике. По внешнему виду Xperia 1 VII будет напоминать предшественника, но станет немного ниже и шире.

Смартфон, скорее всего, получит мощный чип Snapdragon 8 Gen Elite, операционную систему Android 15 и продвинутые камеры. Основная камера будет тройной с оптическим зумом и оптикой Zeiss, а фронтальная — с поддержкой 4K-видео. Также все ждут поддержку Hi-Res Audio, беспроводной зарядки, Wi-Fi 7 и стереодинамиков.