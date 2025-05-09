Sony вернёт складной дизайн в наушниках WH-1000XM6, если верить утечкам

Опубликовано 09 мая 2025, 07:301 мин.
Sony вернёт складной дизайн в наушниках WH-1000XM6, если верить утечкамПервые изображения с подтверждённым редизайном
Sony готовит к выпуску новые беспроводные наушники WH-1000XM6, и, как сообщает NotebookCheck, их первые изображения появились в сети. Утечка подтверждает возвращение к складной конструкции, от которой Sony отказалась в модели WH-1000XM5.
© Sony
Согласно данным с Amazon Spain, WH-1000XM6 получат улучшенные характеристики. Новый процессор QN3 и 12 микрофонов (на треть больше, чем у предшественника) повысят качество активного шумоподавления (ANC). Также добавлены 10-полосный эквалайзер для настройки звука и функция 360-градусного апмикса, создающая эффект объёмного звучания для фильмов. Наушники сохранят 30-мм драйверы и до 30 часов автономной работы.
Дизайн включает усиленные шарниры, что решает проблему трескающихся креплений, о которой сообщали владельцы XM5. Ожидается, что цена в Европе составит € 449,99. Запуск намечен на 14−16 мая.