Sony вернёт складной дизайн в наушниках WH-1000XM6, если верить утечкам

Согласно данным с Amazon Spain, WH-1000XM6 получат улучшенные характеристики. Новый процессор QN3 и 12 микрофонов (на треть больше, чем у предшественника) повысят качество активного шумоподавления (ANC). Также добавлены 10-полосный эквалайзер для настройки звука и функция 360-градусного апмикса, создающая эффект объёмного звучания для фильмов. Наушники сохранят 30-мм драйверы и до 30 часов автономной работы.