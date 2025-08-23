Sony вернёт в продажу смартфоны Xperia 1 VII в Европе

Sony обнаружила дефект платы, из-за которого смартфоны могли внезапно выключаться, перезагружаться или не включаться.

Для решения ситуации Sony запустила программу бесплатной замены и предоставила проверку по IMEI для пользователей, чьи телефоны были повреждены. Кроме того, компания исправила процесс производства, чтобы новые устройства не имели этой проблемы.

Xperia 1 VII — это флагманский смартфон стоимостью около € 1,399 с экраном 6,5 дюйма 4K OLED с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти и батареей 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Телефон оснащён тройной камерой 48 МП, поддержкой карты памяти и акцентов на аудио, включая наличие разъёма 3,5 мм и технологии Walkman.

Sony прогнозирует, что к началу сентября запасы в ключевых странах, таких как Великобритания, Германия и Франция, вернутся к нормальному уровню.