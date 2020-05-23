Sony выпустила обучающие видео по съёмке фильмов на новый флагманский смартфон

Напомним, Xperia 1 II должен поступить в продажу уже в течение ближайшего месяца. Он имеет квадрокамеру с основным датчиком на 12 Мп, телефото-модулем на 12 Мп, ультрашириком на 12 Мп, а также датчиком ToF.

Первое видео в серии от Sony содержит советы по началу использования функции Cinematography Pro. Пользователь может установить нужное разрешение и частоту смены кадров. Например, на 23,98 fps можно получить наиболее кинематографический вид.