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Sony выпустила обучающие видео по съёмке фильмов на новый флагманский смартфон

Он должен скоро поступить в продажу
Свой Xperia 1 II компания Sony позиционирует как устройство для профессиональной съёмки. Смартфон оснащён оптикой ZEISS, а ещё имеет отдельное полезное приложение Photography Pro. На днях Sony выпустила обучающие видео по съёмке фильмов на новый флагманский смартфон.

Напомним, Xperia 1 II должен поступить в продажу уже в течение ближайшего месяца. Он имеет квадрокамеру с основным датчиком на 12 Мп, телефото-модулем на 12 Мп, ультрашириком на 12 Мп, а также датчиком ToF.

Первое видео в серии от Sony содержит советы по началу использования функции Cinematography Pro. Пользователь может установить нужное разрешение и частоту смены кадров. Например, на 23,98 fps можно получить наиболее кинематографический вид.

Во втором видео описывается пользовательский интерфейс.

В третьем объясняется работа с управлением цветом.

В четвёртом — особенности ручной фокусировки.

В последних видео объясняется работа с экспозицией и балансом белого.

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