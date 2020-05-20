Sony запатентовала смартфон с выдвижными динамиками

Сообщается, что патентная заявка была отправлена Sony ещё в 2018 году. Её опубликовали несколько дней назад. В патентной документации описана модель смартфона, у которой есть выдвижной модуль, и на нём располагается не только селфи-камера, но и два стереодинамика. Модуль может выдвигаться как сверху, так и снизу устройства.

Например, когда пользователю нужно просто сфотографировать себя, появляется только верхняя часть. Во время звонка же могут выдвигаться обе части. По идее, на таких модулях можно разместить все датчики смартфона: микрофоны, антенны и т.д.

Конечно, поскольку речь идёт о патенте, не факт, что Sony выпустит такой смартфон. Однако он мог бы стать свежим решением на рынке.