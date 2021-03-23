Sony заработала больше всех производителей сенсоров камер для смартфонов

В целом, в 2020 году рынок датчиков изображений для камер смартфонов в денежном выражении составил около $15 млрд. По этому показателю рынок вырос, если сравнивать с 2019 годом — на 13%. Одной из причин роста может быть то, что производители стали устанавливать многомодульные камеры в смартфоны всех ценовых категорий.