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Сегодня в 19:12
Sony заработала больше всех производителей сенсоров камер для смартфонов
На втором месте — Samsung
Компания Strategy Analytics назвала самых крупных производителей датчиков камер для смартфонов по объёму выручки.
В целом, в 2020 году рынок датчиков изображений для камер смартфонов в денежном выражении составил около $15 млрд. По этому показателю рынок вырос, если сравнивать с 2019 годом — на 13%. Одной из причин роста может быть то, что производители стали устанавливать многомодульные камеры в смартфоны всех ценовых категорий.
Безоговорочным лидером рынка в 2020 году стала компания Sony. Её доля составляет 46% в денежном выражении. Второе место заняла Samsung с 29-процентной долей. Третье — OmniVision Technologies с 10-процентной долей. То есть на трёх производителей приходится около 85% отрасли в денежном выражении.