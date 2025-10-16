Сооснователь OnePlus объяснил, почему у Android почти нет встроенных магнитов для зарядки

Хотя стандарт Qi2 открыт для всех производителей, оптимальное расположение магнитов, обеспечивающее точное совпадение катушек и быструю зарядку без перегрева, запатентовано Apple. Другие бренды не могут просто скопировать технологию.

Чтобы создать собственную систему магнитной зарядки, совместимую с аксессуарами MagSafe, компаниям пришлось бы потратить миллионы долларов на разработку. При этом результат всё равно мог бы быть хуже — зарядка медленнее, устройство сильнее нагревается.

Для большинства производителей такие затраты не оправданы. Поэтому многие ограничиваются выпуском чехлов с магнитами, вместо того чтобы встраивать их в сам смартфон.