Сооснователь OnePlus объяснил, почему у Android почти нет встроенных магнитов для зарядки

Опубликовано 16 октября 2025, 13:471 мин.
Сооснователь OnePlus объяснил, почему у Android почти нет встроенных магнитов для зарядкиА существующие решения — скорее, «костыль»
Глава Nothing Карл Пэй рассказал, почему большинство Android-смартфонов до сих пор не имеют встроенных магнитов для удобной беспроводной зарядки, как у Apple MagSafe. По словам сооснователя OnePlus, причина в патентах Apple.
© Apple
Хотя стандарт Qi2 открыт для всех производителей, оптимальное расположение магнитов, обеспечивающее точное совпадение катушек и быструю зарядку без перегрева, запатентовано Apple. Другие бренды не могут просто скопировать технологию.
Чтобы создать собственную систему магнитной зарядки, совместимую с аксессуарами MagSafe, компаниям пришлось бы потратить миллионы долларов на разработку. При этом результат всё равно мог бы быть хуже — зарядка медленнее, устройство сильнее нагревается.
Для большинства производителей такие затраты не оправданы. Поэтому многие ограничиваются выпуском чехлов с магнитами, вместо того чтобы встраивать их в сам смартфон.