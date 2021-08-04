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Составлен каталог всех "скрытых" платных услуг оператора Tele2

Их не так уж мало
Владимир Кузьмин, руководитель проекта iFreedomLab, попытался разобраться, что собой представляют "скрытые" платные подписки оператора Tele2, как их найти и как от них отказаться. И это не так просто, как кажется сначала.
Составлен каталог всех "скрытых" платных услуг оператора Tele2

Первый пример, приведённый автором, - услуга “Мой помощник”. Tele2 предоставляет бесплатный период использования этого сервиса. Однако когда он истекает, “Мой помощник” подключается автоматически платно - за 1 рубль в день. А если пользователь захочет отключить его, то так же автоматически подключится “Кто звонил” (60 копеек в день).

Второй пример - неожиданные СМС-сообщения, из которых человек узнаёт, что он получает доступ к сайту за определённую плату. И пользователь даже не всегда понимает, как действовать дальше и почему деньги списываются.

Больше о навязанных услугах мобильного оператора Tele2 ищите здесь.

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