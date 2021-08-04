Составлен каталог всех "скрытых" платных услуг оператора Tele2

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Составлен каталог всех "скрытых" платных услуг оператора Tele2Их не так уж мало
Владимир Кузьмин, руководитель проекта iFreedomLab, попытался разобраться, что собой представляют "скрытые" платные подписки оператора Tele2, как их найти и как от них отказаться. И это не так просто, как кажется сначала.
Первый пример, приведённый автором, - услуга “Мой помощник”. Tele2 предоставляет бесплатный период использования этого сервиса. Однако когда он истекает, “Мой помощник” подключается автоматически платно - за 1 рубль в день. А если пользователь захочет отключить его, то так же автоматически подключится “Кто звонил” (60 копеек в день).
Второй пример - неожиданные СМС-сообщения, из которых человек узнаёт, что он получает доступ к сайту за определённую плату. И пользователь даже не всегда понимает, как действовать дальше и почему деньги списываются.
Больше о навязанных услугах мобильного оператора Tele2 ищите здесь.