Составлен рейтинг Android-смартфонов по уровню удовлетворённости пользователей ими

Рейтинг составлен по данным за июль 2021 года. Самые высокие оценки в нём получили прошлогодние флагманские смартфоны, а именно Honor 30 Pro+ и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Третье место занял более новый Oppo Reno6 Pro 5G.

Эксперты AnTuTu предположили, что причиной появления Oppo Reno6 Pro 5G в рейтинге удовлетворённости стала «идеальность» новинки для женщин.

Помимо этого пользователи довольны смартфонами Oppo K9 5G, Huawei Mate 30 5G, Meizu 18 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G , Huawei P40 Pro+, Meizu 18 и Nubia Red Magic 6 Pro.