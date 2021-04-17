Составлен рейтинг лучших прошивок смартфонов

Первое место заняла оболочка ColorOS от Oppo. Она набрала 193,90 балла. На втором месте расположилась Realme UI. Третье и четвёртое места отдали EMUI от Huawei и Oxygen OS от OnePlus. В топ-10 прошивок не увидишь MIUI и Xiaomi и One UI от Samsung. Обе компании недавно выпустили крупные обновления для своих оболочек — One UI 3.0 (и 3.1) и MIUI 12 (и 12.2/12.5). Но видимо, пользователи ещё не успели их оценить.

Для Xiaomi, впрочем, всё не так плохо: JoyUI 12.5 для смартфонов Black Shark заняла 10-е место.