Составлен рейтинг лучших смартфонов в мире

Основными достоинствами смартфона эксперты Business Insider считают качество съёмки, хороший внешний вид, быструю зарядку, скорость работы и высокий срок службы батареи. Они также напомнили, что OnePlus скоро выпустит новый флагман.

На второе место эксперты поместили Samsung Galaxy S10e, а на третье — iPhone XR. Другие смартфоны от Apple — iPhone XS и XS Max и iPhone X — заняли восьмое и десятое места соответственно. Стоит отметить, что целых пять мест из первой десятки эксперты отдали аппаратам от Samsung. Также в топ-10 вошли Google Pixel 3 и 3 XL.