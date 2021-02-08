Составлен рейтинг мощнейших Android-смартфонов в мире

Рейтинг составлен на основе данных, собранных за период с 1 января по 31 января. В списке учитываются средние оценки смартфонов.

Первое место в рейтинг занял Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Его средний балл равен 707 306. Стоит отметить, что пока этот смартфон не продаётся за пределами Китая. Его глобальный анонс должен состояться 8 февраля.

На втором месте стоит Huawei Mate 40 Pro с 648 929 баллами. Он работает на процессоре Kirin 9000. Третье место отдали ASUS ROG Phone 3 (647 442 балла). За ними следуют Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, OPPO Find X2 Pro, Galaxy Note20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro и Mi 10T Pro 5G.