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Сегодня в 14:26
Составлен рейтинг мощнейших Android-смартфонов в мире
Его возглавил флагман Xiaomi
Команда AnTuTu составила глобальный рейтинг мощнейших Android-смартфонов. В него вошли устройства с тремя новыми процессорами, выполненными по 5-нм технологии, — Snapdragon 888, Kirin 9000 и Exynos 2100.
Рейтинг составлен на основе данных, собранных за период с 1 января по 31 января. В списке учитываются средние оценки смартфонов.
Первое место в рейтинг занял Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Его средний балл равен 707 306. Стоит отметить, что пока этот смартфон не продаётся за пределами Китая. Его глобальный анонс должен состояться 8 февраля.
На втором месте стоит Huawei Mate 40 Pro с 648 929 баллами. Он работает на процессоре Kirin 9000. Третье место отдали ASUS ROG Phone 3 (647 442 балла). За ними следуют Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, OPPO Find X2 Pro, Galaxy Note20 Ultra 5G, OnePlus 8 Pro и Mi 10T Pro 5G.