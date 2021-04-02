Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов

В мартовском рейтинге все десять позиций занимают смартфоны на топовом процессоре Snapdragon 888.

Первое место отдали недавно представленному игровому смартфону Xiaomi Black Shark 4 Pro. Он получил 765 579 баллов. Второе место занял OPPO Find X3 Pro (742 078 баллов), третье — Nubia Red Magic 6 Pro (741 100 баллов).

Далее следуют ROG Phone 5, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Напомним, для рейтинга учитываются результаты не менее тысячи тестов каждого смартфона. Баллы, представленные в списке, являются средними.