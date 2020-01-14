Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года

Нельсон начал с того, что озвучил самую ремонтопригодную модель. Ею оказался Google Pixel 3a. Блогер похвалил пластиковую заднюю панель аппарата и лёгкость замены экрана. Противоположностью Pixel 3a стал Royole Flexpai — складной аппарат. Также плохо пригодными к ремонту Зак назвал все iPhone 2019 года.

Что касается прочности, то лучшим по этому показателю снова оказался Google Pixel 3a. Наименее прочным же стал Redmi Note 7. Его красивый корпус достаточно легко сломать, приложив незначительные усилия. Также с плохой стороны себя показал Google Pixel 4 XL.

Кроме того, Нельсон назвал самый инновационный смартфон — устройство с двумя экранами Nubia Z20.