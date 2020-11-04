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Составлен рейтинг самых высокооценённых устройств Apple
В нём пока нет iPhone 12
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг самых высокооценённых устройств Apple за октябрь 2020 года. В списке пока нет новых iPhone 12, да и лидером стал вовсе не смартфон.
Первое место принадлежит 12,9-дюймовому iPad Pro. AnTuTu формирует свой рейтинг на основе пользовательских отзывов и общей оценке за последний месяц. То есть iPad Pro получил самое большое число положительных отзывов — 99,48% оценок были «пятёрками».
За 12,9-дюймовым iPad Pro следуют iPhone SE и 9,7-дюймовый iPad Pro. Первый айфон в списке появляется только на пятом месте.
AnTuTu
iPhone 12 в рейтинге нет, очевидно, потому, что смартфоны вышли совсем недавно и не успели набрать нужное количество оценок.