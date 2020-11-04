Составлен рейтинг самых высокооценённых устройств Apple

Первое место принадлежит 12,9-дюймовому iPad Pro. AnTuTu формирует свой рейтинг на основе пользовательских отзывов и общей оценке за последний месяц. То есть iPad Pro получил самое большое число положительных отзывов — 99,48% оценок были «пятёрками».

За 12,9-дюймовым iPad Pro следуют iPhone SE и 9,7-дюймовый iPad Pro. Первый айфон в списке появляется только на пятом месте.