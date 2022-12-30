Составлен рейтинг смартфонов 2022 года с самой плавной системой

Лидерами рейтинга стали vivo X90 Pro+, Xiaomi Mi 13 Pro и iQOO 11 Pro. Два из них — это модели под управлением оболочки OriginOS.

Стоит отметить, что благодаря оптимизации в MIUI 14, модели Xiaomi также показали хорошие результаты, а Xiaomi 13, Redmi K60 Pro, K60 и даже K60e находятся среди лучших.