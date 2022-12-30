Составлен рейтинг смартфонов 2022 года с самой плавной системой

15:04, 30 декабря 2022
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Составлен рейтинг смартфонов 2022 года с самой плавной системойСреди них модели с OriginOS
Помимо рейтинга самых производительных смартфонов, бенчмарк Master Lu составил список устройств с наиболее плавной работой оболочки.
Фото: Vivo
Лидерами рейтинга стали vivo X90 Pro+, Xiaomi Mi 13 Pro и iQOO 11 Pro. Два из них — это модели под управлением оболочки OriginOS.
Стоит отметить, что благодаря оптимизации в MIUI 14, модели Xiaomi также показали хорошие результаты, а Xiaomi 13, Redmi K60 Pro, K60 и даже K60e находятся среди лучших.