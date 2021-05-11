Составлен рейтинг смартфонов с лучшими батареями

DxOMark разработала новый бенчмарк для батарей. Авторы оценивают несколько параметров: скорость зарядки, автономность, эффективность при различных сценариях работы и др. Всё это специалисты узнают в ходе экспериментов.

Пока список DxOMark неполный. Авторы успели оценить 17 смартфонов, среди которых Samsung Galaxy M51, OPPO Find X3 и др.

Galaxy M51, собственно, стал лидером рейтинга с 88 баллами. За ним следует Wiko Power U30. Apple iPhone 12 Pro Max занимает четвёртое место. Последним в списке пока значится Xiaomi Redmi 9. Полный рейтинг можно посмотреть по этой ссылке.