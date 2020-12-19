Составлен рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Первое место отдали смартфону Xiaomi Mi 10 Ultra. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, который можно зарядить всего за 21 минуту. Данное устройство, как заявляет Xiaomi, поддерживает 120-ваттную зарядку.

На втором месте расположился Realme X50 Pro, который можно зарядить полностью за 33 минуты. Третье место получил Oppo Find X2 Pro с полным циклом зарядки за 43 минуты. За ними следуют: