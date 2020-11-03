Составлен список самых мощных из недорогих Android-смартфонов

Все десять смартфонов в списке поддерживают 5G. Первое место заняла модель Redmi 10X Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 820 (398 483 балла). Незначительно от неё отстаёт Redmi 10X 5G. Третье место отдали Honor 30 на Kirin 985 с 387 136 баллами.

С четвёртого по десятое места заняли следующие смартфоны: Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro, Honor X10, Honor 30S, Huawei Nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition и OPPO Reno4 5G. Большинство моделей в списке базируются на процессорах Kirin.