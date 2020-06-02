По сути, командой AnTuTu был составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов. В нём уже можно увидеть разнообразие платформ — в отличие от рейтинга самых быстрых устройств, в котором они все были построены на Snapdragon 865. Тут есть процессоры и MediaTek, и Qualcomm, и Huawei, и Samsung.

Итак на первом месте расположился Oppo Reno3 5G на MediaTek Dimensity 1000L — 403 607 баллов. На второе место поставили Honor 30 на Kirin 985 (387 583 балла), а не третье — Huawei Nova 7 на той же платформе с (385 323 балла).

Далее в рейтинге идут Honor 30S, Honor X10, Huawei Nova 7 SE, Oppo Reno3 Pro 5G, Vivo S6 5G, Vivo X30 5G и Redmi K30 5G.