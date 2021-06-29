Составлен список смартфонов Honor, которые продолжат получать обновления от Huawei

Даже несмотря на развод компаний

В ноябре 2020 года Huawei продала свой бренд Honor, что позволило последнему получить доступ к сервисам Google. Теперь стало известно, что как будут обновляться старые устройства бренда, вышедшие, когда он ещё был частью Huawei.