Составлен список смартфонов Honor, которые продолжат получать обновления от Huawei

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Сегодня в 16:12
Составлен список смартфонов Honor, которые продолжат получать обновления от HuaweiДаже несмотря на развод компаний
В ноябре 2020 года Huawei продала свой бренд Honor, что позволило последнему получить доступ к сервисам Google. Теперь стало известно, что как будут обновляться старые устройства бренда, вышедшие, когда он ещё был частью Huawei.
Представители компаний подтвердили, что старые смартфоны Honor продолжат получать программные обновления. Это поддержкой будет заниматься компания Huawei.
Касается это моделей, вышедших до 1 апреля 2021 года. Вот список устройств:
Ежемесячные обновления безопасности:
- HONOR 20
- HONOR 20 Pro
- HONOR View20
Ежеквартальные обновления безопасности:
- HONOR 30
- HONOR 30 Pro+
- HONOR 30i
- HONOR 30S
- HONOR View30 Pro
- HONOR 20e
- HONOR 20i
- HONOR 20S
- HONOR 20 Lite
- HONOR 10i
- HONOR 9A
- HONOR 9C
- HONOR 9S
- HONOR 9S
- HONOR 9S
- HONOR 9S 10X
- HONOR 9X Lite
- HONOR 10X Lite
- HONOR 9X Pro
- HONOR 8A
- HONOR 8S
- HONOR 8A Pro