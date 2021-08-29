Составлен список устройств Xiaomi, которые получат Android 12

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Сегодня в 16:58
Составлен список устройств Xiaomi, которые получат Android 12Это неофициальный список
Уже совсем скоро должен состояться релиз финальной сборки Android 12. Первыми её получат, конечно, смартфоны Pixel. Затем операционка начнёт распространяться на другие устройства. В сети опубликовали неофициальный список девайсов Xiaomi, которые рано или поздно получат обновление до Android 12.
Некоторые из перечисленных устройство уже участвуют во внутреннем бета-тестировании Android 12, поэтому они точны должны обновиться. Это следующие устройства:
- MIX 4
- Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra
- Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro
- Redmi Note 8 2021
- POCO X3 Pro
А вот список устройств, участвующих в закрытом бета-тестировании Android 12:
- Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+
- Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra
А вот и все остальные Mi-девайсы, которые обновятся до Android 12:
- Mi MIX Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- Mi 10i / Mi 10T Lite
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro
- Mi Note 10 Lite
Устройства Redmi и POCO:
- Redmi 10
- Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro 5G (China)
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi Note 9 4G (China)
- Redmi K30
- Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO F3 GT
- POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M3
- POCO M2 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 4
Устройства, которые не обновятся до Android 12:
- Mi 9
- Mi 9T
- Mi CC9
- Redmi K20
- Redmi Note 8
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
- POCO C3
- POCO M2/ POCO M2 Reloaded