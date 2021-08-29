Составлен список устройств Xiaomi, которые получат Android 12

Некоторые из перечисленных устройство уже участвуют во внутреннем бета-тестировании Android 12, поэтому они точны должны обновиться. Это следующие устройства:

MIX 4

Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 8 2021

POCO X3 Pro

А вот список устройств, участвующих в закрытом бета-тестировании Android 12:

Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+

Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

А вот и все остальные Mi-девайсы, которые обновятся до Android 12:

Mi MIX Fold

Mi 11 Lite 4G

Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

Mi Note 10 Lite

Устройства Redmi и POCO:

Redmi 10

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G (China)

Redmi 9T / Redmi 9 Power

Redmi Note 9 4G (China)

Redmi K30

Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F3 GT

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

POCO M2 Pro

Black Shark 3

Black Shark 4

Устройства, которые не обновятся до Android 12: