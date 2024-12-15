Состоялся глобальный релиз Huawei Nova 13 Pro с ультраширокой селфи-камерой

Обе модели оснащены ультраширокой фронтальной камерой 60 МП с автофокусом. В Nova 13 Pro добавлена 8-Мп камера для портретной съемки крупным планом с 5-кратным цифровым зумом для макросъемки. На задней панели расположена 50-Мп основная камера с переменной диафрагмой (f/1.4~f/4.0) для более качественных фотографий в условиях недостаточной освещенности. Модель Pro дополнена 12-Мп телефотокамерой с оптической стабилизацией.

Nova 13 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В версии Pro установлен 6,76-дюймовый LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления для экономии энергии. Оба телефона поставляются в зеленом, белом и черном цветах.

Они работают под управлением EMUI 14.2, оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку 100 Вт. Цены начинаются с 460 долларов за Nova 13, а Nova 13 Pro стоит 570 долларов.