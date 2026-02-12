Сотовый оператор из Крыма, ЛНР и ДНР перечислил, какими смартфонами пользуются абоненты

Опубликовано 12 февраля 2026, 18:231 мин.
Сотовый оператор из Крыма, ЛНР и ДНР перечислил, какими смартфонами пользуются абонентыAndroid на первом месте
Специалисты «Миранда-медиа» проанализировали, какими смартфонами чаще всего пользуются их абоненты. Самыми популярными телефонами в сети оператора стали устройства Xiaomi.
© Ferra.ru
Их владельцев — почти 420 тысяч человек. На втором месте Samsung с показателем более 210 тысяч устройств. Замыкает тройку лидеров Apple: около 165 тысяч абонентов пользуются iPhone.
Четвертую строчку занял китайский бренд Tecno — примерно 100 тысяч пользователей. Далее следуют Realme (78 тысяч), Poco (71 тысяча), Huawei (66 тысяч) и Infinix (38 тысяч).
Исследование также затронуло операционные системы. Подавляющее большинство смартфонов в сети «Миранды» — 80% — работают на Android. Ещё 12% приходится на iOS, остальные 7% используют другое ПО.
Напомним, что «Миранда-медиа» оказывает услуги связи в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.