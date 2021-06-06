Сотрудник Google дал советы, как стать опытным пользователем iPhone

В своём блоге Вроблевский дал несколько советов, как стать опытным пользователем смартфонов Apple. Он рекомендует использовать виджеты, особенно виджет для Google Photos. Специалист убежден, что применение виджетов позволит владельцам iPhone стать более продвинутыми юзерами.

Ещё один совет — перенести вкладки Chrome с телефона на компьютер. Эта функция под названием Handoff позволяет начать просмотр какой-либо страницы на iPhone и продолжить её чтение на компьютере Mac.

Кроме того, пользователям iOS стоит обратить внимание на функцию, которая позволяет поделиться маршрутом с десктопной версии Google Maps на iPhone. Если кликнуть на адрес в настольной версии, появится кнопка «Send to your phone». Эту опцию Люк считает очень полезной.

Также специалист напомнил, что в приложении Google есть режим инкогнито, в котором не записываются поисковые запросы. Также можно повысить уровень безопасности Google Drive, добавив биометрическую верификацию для запуска. Кроме того, можно искать потерянный iPhone через Google Assistant.