Телефоны
Сегодня в 16:03
Сотрудник российского магазина рассказал об объяснительных за продажи смартфонов не марки Samsung
Правда это или нет, неясно
Издание iGuides опубликовало неоднозначную историю сотрудника розничного магазина одного из операторов связи. Он рассказал, что начальство вынуждает работников писать объяснительные за продажи смартфонов не марки Samsung.
Отмечается, что это просит делать руководитель торговой точки. Такие меры якобы направлены на повышение эффективности продаж.
Из примера объяснительной понятно, что сотрудники должны обосновать, почему продали не модель Samsung. Работник отметил, что пытался разрекламировать устройство южнокорейского производителя, но это не возымело эффекта.
iGuides
Журналисты отмечают, что данную практику подтвердили и другие сотрудники оператора. Один из комментаторов рассказал, что объяснительные за продажу не Samsung просят писать уже в течение двух лет.
В СМИ пришли к выводу, что объяснительные ввели ради увеличения объёма реализации смартфонов, за которые оператор получает от поставщика наибольшее вознаграждение.