Сотрудник российского магазина рассказал об объяснительных за продажи смартфонов не марки Samsung

Журналисты отмечают, что данную практику подтвердили и другие сотрудники оператора. Один из комментаторов рассказал, что объяснительные за продажу не Samsung просят писать уже в течение двух лет.

В СМИ пришли к выводу, что объяснительные ввели ради увеличения объёма реализации смартфонов, за которые оператор получает от поставщика наибольшее вознаграждение.