14:53, 19 ноября 2022
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Сотрудник сервисного центра случайно нашёл «лучший по ремонтопригодности смартфон в истории»Им оказалась одна из моделей Samsung
Если вы хотите себе смартфон, починить который не составит труда, то присмотритесь к этому аппарату. Речь идёт о Samsung Galaxy XCover Pro.
Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru обнаружил, похоже, лучший в плане ремонтопригодности смартфон в мире. Всё благодаря тому, что специалисту в сервисный центр для замены экрана отдали Samsung Galaxy XCover Pro.
Подробности вы можете увидеть на видео ниже.
Что удивительно, для того чтобы заменить дисплей на новый, понадобилась всего пара минут. И это при том, что экран этот имеет OLED-матрицу.