Сотрудникам «Аэрофлота» запретили пользоваться багажом из-за вероятности ввоза китайских смартфонов

Как пишут журналисты, в начале июля пилотам и бортпроводникам «Аэрофлота» стали приходить письма от руководства с новыми правилами. В них было сказано, что члены экипажа, летающие в КНР и Гонконг, могут провозить с собой только ручную кладь. Сдача вещей в багаж больше не осуществляется.

В Baza отмечают, что полёты в Китай используются для вывоза смартфонов в Москву, где их можно продать дороже. Продавцы гаджетов якобы знают, в каких отелях останавливаются члены экипажа, приходят туда и начинают торговлю моделями Huawei и Honor.

Для того, чтобы члены экипажа не подрабатывали, якобы были введены новые правила.