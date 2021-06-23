Сотрудникам американской авиакомпании раздадут iPhone и iPad

Ранее в этом месяце авиакомпания начала выдавать iPhone 12 своим агентам на пропускных пунктах в национальном аэропорте Рейгана в Вашингтоне. Это упростило работу с клиентами. Если пилотный запуск будет успешным, iPhone 12 предоставят всем сотрудникам авиакомпании в течение следующего года.

Кроме того, специалисты по техническому обслуживанию American Airlines уже начали получать iPad седьмого поколения. Раздача должна будет завершиться к концу июня. После этого сотрудникам больше не нужно будет носить с собой два разных планшета для разных самолётов и видов деятельности.

Что касается iPad для пилотов, авиакомпания добавила на устройства приложения с погодой в реальном времени и программу для отслеживания турбулентности.