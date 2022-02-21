Сотрудники Apple начали использовать Android-смартфоны, чтобы скрывать информацию от руководства

Как пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных работников Apple, они пересылают друг другу зашифрованные сообщения через Android-смартфоны, чтобы избежать слежки.

Сотрудники недовольны тем, что компания отчитывается о растущих доходах, но на их зарплатах это никак не отражается. Работники говорят, что получают от 17 до 30 долларов в час в зависимости от местонахождения и проходимости магазина. При этом Apple на фоне недовольств повысила зарплату розничным сотрудникам, но их это не устроило. Они утверждают, что прибавка не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жильё.