Сотрудники Apple начали использовать Android-смартфоны, чтобы скрывать информацию от руководства

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Сотрудники Apple начали использовать Android-смартфоны, чтобы скрывать информацию от руководстваХотят организовывать профсоюзы
Сотрудники магазинов Apple в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате и стали тайно объединяться в профсоюзы. Чтобы руководство не прознало об этом, работники начались использовать Android-смартфоны.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных работников Apple, они пересылают друг другу зашифрованные сообщения через Android-смартфоны, чтобы избежать слежки.
Сотрудники недовольны тем, что компания отчитывается о растущих доходах, но на их зарплатах это никак не отражается. Работники говорят, что получают от 17 до 30 долларов в час в зависимости от местонахождения и проходимости магазина. При этом Apple на фоне недовольств повысила зарплату розничным сотрудникам, но их это не устроило. Они утверждают, что прибавка не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жильё.
Источник: TJ