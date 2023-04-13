Сотворят ли 200 Мп сенсацию? Камеры Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ и iPhone 14 Pro сравнили

В одном из выпусков на YouTube-канале Redskull эксперт Алекс сравнил по качеству камер Xiaоmi Redmi Note 12 Pro+ с камерой в 200 МП и iPhone 14 Pro.

Первым делом специалист оценил качество записи видео в дневное и ночное время. И iPhone, и Xiaomi могут записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Однако у Redmi Note 12 Pro+ в этом режиме стабилизация не работает. В 1080p 30 к/с стабилизация работает уже гораздо лучше. Но справляется в целом лучше всё-таки iPhone 14 Pro.

Что касается фронтальной камеры, то она у Xiaomi может записывать видео максимум в 1080p 60 к/с, а у iPhone - в 4К 60 к/с. В целом снимать видео на Xiaоmi Redmi Note 12 Pro+ лучше всего в Full HD, так как в 4К плохая стабилизация.

Особенность Redmi Note 12 Pro+ в том, что он может фотографировать в режиме 200 МП. Однако в этом случае снимки начинают весить слишком много. Если вы постоянно будете снимать в этом режиме, то фото просто займут всю память на вашем устройстве. Примеры таких фотографий - ниже.