Сотворят ли 200 Мп сенсацию? Камеры Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ и iPhone 14 Pro сравнили

Сотворят ли 200 Мп сенсацию? Камеры Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ и iPhone 14 Pro сравнилиБудет ли айфон всё так же во всех сценариях лучшим?
Ведущий YouTube-канала Redskull узнал, какой смартфон лучше покупать ради камер: iPhone 14 Pro или Redmi Note 12 Pro+ с основным объективом в 200 МП.
Фото: Redskull
В одном из выпусков на YouTube-канале Redskull эксперт Алекс сравнил по качеству камер Xiaоmi Redmi Note 12 Pro+ с камерой в 200 МП и iPhone 14 Pro.
Первым делом специалист оценил качество записи видео в дневное и ночное время. И iPhone, и Xiaomi могут записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Однако у Redmi Note 12 Pro+ в этом режиме стабилизация не работает. В 1080p 30 к/с стабилизация работает уже гораздо лучше. Но справляется в целом лучше всё-таки iPhone 14 Pro.
Что касается фронтальной камеры, то она у Xiaomi может записывать видео максимум в 1080p 60 к/с, а у iPhone - в 4К 60 к/с. В целом снимать видео на Xiaоmi Redmi Note 12 Pro+ лучше всего в Full HD, так как в 4К плохая стабилизация.
Особенность Redmi Note 12 Pro+ в том, что он может фотографировать в режиме 200 МП. Однако в этом случае снимки начинают весить слишком много. Если вы постоянно будете снимать в этом режиме, то фото просто займут всю память на вашем устройстве. Примеры таких фотографий - ниже.
В сравнении с iPhone 14 Pro по части дневных фото на основную камеру Xiaomi (в автоматическом режиме, а не в режиме 200 МП) делает достойные снимки. Но iPhone всё-таки фотографирует более стабильно.
В режиме портрета смартфоны примерно равны. Однако по цветопередаче приятнее и естественнее выходят снимки на iPhone.
Ультраширокоугольный объектив работает тоже в обоих случаях примерно одинаково. То есть Xiaomi выдаёт довольно близкие снимки по сравнению с iPhone. В то же время фото на iPhone 14 Pro кажутся более чёткими, на них лучше динамический диапазон.
В ночном режиме при наличии каких-то ярких источников света Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ будет работать хорошо. Но если источников света нет, то лучше справляется с ситуацией уже iPhone. И разница в качестве изображений при этом значительная.
Ультраширик в ночное время однозначно у Xiaomi по сравнению с iPhone очень плох.
Наконец, селфи-фото. Днём снимки на Xiaomi получаются вполне стандартные, в них нет ничего впечатляющего. С ними вы можете ознакомиться ниже.