Создан безвредный для природы смартфон

Разработчики начали продажи смартфона Teracube 2e на краудфандинговой платформе Indiegogo. Устройство не отличается выдающимися характеристиками. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор MediaTek Helio A25. Диагональ экрана равна 6,1 дюйма, а разрешение — HD+. Камера у смартфона двойная, состоит из датчиков на 13 и 8 Мп.

Корпус устройства выполнен из биоразлагаемого полимера, который создан из переработанного пластика. Алюминий в смартфоне тоже является вторсырьём. В конструкции аппарата не используется клей, поэтому он хорошо пригоден к ремонту. Помимо прочего, аккумулятор здесь сменный. Производитель не поставляет вместе с Teracube 2e зарядное устройство и кабель — всё из-за заботы об окружающей среде.

Смартфон оценён всего в $99.