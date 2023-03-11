Создан эмулятор, позволяющий играть в старые игры с iPhone на компьютере

Hikari no Yume выпустила инструмент под названием "touchHLE". Его суть заключается в эмуляции старых приложений, созданных для iPhone OS, на компьютерах Mac или даже Windows. Однако вместо того, чтобы пытаться запустить всю iPhone OS, Hikari сосредоточилась на создании инструмента для запуска конкретных приложений.

Эмулятор может имитировать прикосновения к экрану, воспроизводить звуки и даже использовать джойстики для замены команд для акселерометра.

По словам Hikari, этот проект она создала для себя. В то же время, она не использовала код, написанный Apple, чтобы избежать обвинений в нарушении авторских прав.