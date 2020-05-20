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Создан инструмент для кражи пароля от iPhone

Его используют правоохранители
Создан инструмент для кражи пароля от iPhone. Его могут использовать правоохранительные органы.

Инструмент принадлежит компании Grayshift, пишет издание 9to5mac. Кража пароля осуществляется с помощью скрытой установки вредоносного программного обеспечения на телефон, прежде чем отдать его подозреваемому.

Более ранний инструмент от Grayshift имел некоторые недостатки. Среднее время, которое требовалось ему для получения пароля, — примерно два часа. Однако иногда оно может составить три дня и больше для пароля из шести символов. Более длинные комбинации букв, цифр и символов программе не поддаются. Именно поэтому возник спрос на альтернативный метод взлома.

Новое решение от Grayshift позволяет не взламывать код, а похищать его в момент ввода пользователем.

Стоит отметить, что данное программное обеспечение используется правоохранительными органами, клиентами Grayshift, уже около года. Просто известно о нём стало только сейчас.

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