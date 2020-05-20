Создан инструмент для кражи пароля от iPhone

Инструмент принадлежит компании Grayshift, пишет издание 9to5mac. Кража пароля осуществляется с помощью скрытой установки вредоносного программного обеспечения на телефон, прежде чем отдать его подозреваемому.

Более ранний инструмент от Grayshift имел некоторые недостатки. Среднее время, которое требовалось ему для получения пароля, — примерно два часа. Однако иногда оно может составить три дня и больше для пароля из шести символов. Более длинные комбинации букв, цифр и символов программе не поддаются. Именно поэтому возник спрос на альтернативный метод взлома.

Новое решение от Grayshift позволяет не взламывать код, а похищать его в момент ввода пользователем.

Стоит отметить, что данное программное обеспечение используется правоохранительными органами, клиентами Grayshift, уже около года. Просто известно о нём стало только сейчас.