Создан смартфон в виде прищепки для одежды. За $1000 и абонплатой в месяц

Создан смартфон в виде прищепки для одежды. За $1000 и абонплатой в месяцГотовы заменить свое устройство на это творение?
Humane готовится представить 9 ноября свое загадочное носимое устройство под названием Ai Pin. Устройство, разработка которого ведется уже несколько лет, как утверждается, представляет собой небольшой гаджет без экрана, оснащенный камерой, микрофоном, динамиком, различными датчиками и лазерным проектором. А за это «чудо» попросят, скорее всего, тысячу долларов.
Пользователи будут прикреплять его к одежде с помощью магнитов. Ai Pin будет оснащен Snapdragon, что обещает производительность и возможности на уровне смартфона. Компания планирует выступать в качестве оператора виртуальной мобильной сети (MVNO), обеспечивая устройство сотовой связью.
Хотя подробности об Ai Pin пока ограничены, Humane представляет его как «телефон, контекстный компьютер и программную платформу». Устройство будет использовать возможности собственной LLM для обеспечения ИИ, а также такие функции, как индикатор «Trust Light», сигнализирующий об активности камеры, микрофона или датчиков ввода.
Несмотря на грандиозные планы компании Humane по революционному изменению потребительских компьютеров, полный объем ее видения и возможностей устройства пока не раскрывается, но если верить слухам, его использование потребует ежемесячной платы.