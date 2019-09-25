Создан телефон для тех, кто устал от всего

У него нет цветного дисплея — вместо этого установлен маленький экран E-Ink (как у электронных книг). Управлять телефоном придётся кнопками. Корпус у него белый и очень простой. В принципе, сказать о внешности Mudita Pure больше нечего.

Возможностями похвастаться он тоже не может. Устройство способно только звонить и отправлять сообщения. Есть ещё калькулятор, календарь, заметки, будильник, музыкальный плеер и, — внимание, — приложение для медитации. На одной зарядке телефон проживёт две недели.

Несмотря на то, что устройство максимально простое, стоит оно недёшево — $258 (примерно 16500 рублей). Видимо, за идею. На Kickstarter проект Mudita Phone уже собрал запланированную сумму. Первым владельцам он должен прийти в апреле 2020 года.