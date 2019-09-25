Ferra
Телефоны
Сегодня 20:05

Создан телефон для тех, кто устал от всего

Самый минималистичный на свете
Сооснователь студии CD Projekt RED, известной как разработчик серии игр «Ведьмак», создал минималистичный телефон Mudita Pure. Это устройство для тех, кто устал от современных смартфонов и интернета.

У него нет цветного дисплея — вместо этого установлен маленький экран E-Ink (как у электронных книг). Управлять телефоном придётся кнопками. Корпус у него белый и очень простой. В принципе, сказать о внешности Mudita Pure больше нечего.

Возможностями похвастаться он тоже не может. Устройство способно только звонить и отправлять сообщения. Есть ещё калькулятор, календарь, заметки, будильник, музыкальный плеер и, — внимание, — приложение для медитации. На одной зарядке телефон проживёт две недели.

Несмотря на то, что устройство максимально простое, стоит оно недёшево — $258 (примерно 16500 рублей). Видимо, за идею. На Kickstarter проект Mudita Phone уже собрал запланированную сумму. Первым владельцам он должен прийти в апреле 2020 года.

Самое читаемое