Создана камера ночного видения для любого смартфона

Камера ночного видения Ulefone оснащена светочувствительным CMOS-датчиком изображения Sony STARVIS IMX307. Благодаря этому можно снимать фотографии и видео в условиях низкой освещённости. Камера имеет объектив с углом обзора 116°. Также у неё есть четыре инфракрасных светодиода. Это позволяет делать снимки на расстоянии до 5 метров в полной темноте.

По словам создателей, камера может пригодиться любителям походов, охоты и вообще отдыха на свежем воздухе. Камера управляется специальным приложением Ulefone. Кнопки управления есть и на USB-кабеле.

Стоимость новинки составляет $70. Она уже доступна на официальном сайте Ulefone.