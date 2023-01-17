Создана защищённая и платная операционная система для смартфонов

В отличие от Apple и Google, Apostrophy намерен взимать абонентскую плату за своё программное обеспечение. Ключевыми клиентами стартапа будут производители оборудования.

Программное обеспечение компании, получившее название AphyOS, построено на версии Android с открытым исходным кодом под названием GrapheneOS. ОС особым образом обрабатывает приложения так, чтобы предотвратить отслеживание поведения пользователей.